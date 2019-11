Pronostic Torino Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Juventus reine de Turin face au Torino !

L'affiche du samedi soir en Serie A nous offre un alléchant derby de Turin entre le Torino et la Juventus. Les joueurs du Torino occupent la 13place avec 11 points, soit seulement 4 unités d'avance sur la relégation. Les partenaires de Belotti sont sur une série difficile avec une seule victoire (face au Milan AC) obtenue lors des 8 dernières journées. Mercredi, les hommes de Mazzari se sont lourdement inclinés au Stade Olympique de Rome face à la Lazio (4-0) et n'ont pas préparé idéalement la réception de la Juve. Le Torino paye certainement son parcours en Europa League qui leur a valu de débuter la saison très tôt. De son côté, la Juventus semble moins fringante que lors des dernières saisons et s'est trouvée un sérieux concurrent pour le titre avec l'Inter Milan. Si la Vieille Dame tangue, elle ne rompt pas et occupe toujours la tête de Serie A. Les Bianconeri ont concédé le nul face à Lecce le week-end passé (sans Ronaldo laissé au repos) et peuvent remercier CR7, buteur dans les arrêts de jeu face au Genoa. Ce samedi, la suprématie locale est en jeu face au Torino et la Juve va tout faire pour confirmer son emprise dans cette confrontation. Habituée à gagner ce derby (8 victoires et 2 nuls sur les 10 derniers), la Vieille Dame devrait s'imposer et consolider sa place en tête de Serie A.