Pronostic Torino Inter : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

L’Inter ne lâche rien chez le Torino !

Le Torino, grand ennemi de la Juventus, pourrait donner un sérieux coup de main à la Vieille Dame en ralentissant l'Inter ce week-end. Les hommes de Walter Mazzarri sont calés en milieu de tableau avec 5 points d'avance sur la relégation et 8 de retard sur l'Europe. Ce match pourrait être décisif pour les objectifs de fin de saison. Une victoire les relancerait dans la course à l'Europe tandis qu'une défaite obligerait les partenaires de Sirigu à regarder derrière. Mais depuis le début de saison, les Turinois n'ont remporté que 4 rencontres en Serie A, et le dernier succès face à Brescia (0-4), juste avant la trêve internationale, a mis fin à 6 journées sans la moindre victoire. La bonne nouvelle pour le Torino est le retour en forme de Belotti. L'attaquant international sort d'une dernière saison compliquée, mais est reparti du bon pied avec 7 réalisations en Serie A. Ces bonnes performances lui ont valu d'être rappelé en sélection, où il s'est également mis en évidence.

De son côté, Antonio Conte a métamorphosé l'Inter qui lutte pour le titre. Les Nerazzurri réalisent une excellente saison, eux qui sont 2e à une unité seulement de la Juventus. La Vieille Dame n'a jamais été autant menacée ces dernières saisons et chaque contre-performance de l'une de ces deux formations peut être décisive pour le Scudetto. Les Intéristes peuvent s'appuyer sur un duo d'attaquants en pleine forme. D'un côté, le Belge Romelu Lukaku, arrivé de Manchester United, affiche 9 buts au compteur et de l'autre, le taureau argentin Lautaro Martinez (5 buts, 1 passe décisive) dont la forme et l'impact sont exceptionnels. Face à un Torino à sa portée, l'Inter devrait être en mesure de s'imposer comme il l'a fait lors de ses 6 premiers déplacements de la saison en Serie A.