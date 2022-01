Pronostic Torino Fiorentina : Analyse cote et pronostic du match de Serie A

Le Torino trop chaud à domicile face à la Fiorentina

Privés de matchs pour la reprise de jeudi, le Torino et la Fiorentina se retrouvent ce lundi pour leur première sortie de l'année 2022, avec a priori des effectifs pas trop diminués par la covid, ni par la CAN. 13du classement avec seulement 19 matchs joués, le Toro a pris 20 de ses 25 points à domicile, et a d'ailleurs gagné 5 de ses 6 dernières rencontres joués dans son stade.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La Fiorentina fait également très belle impression à domicile cette saison avec, comme le Torino, déjà 6 succès engrangés. A l'extérieur, le bilan est correct avec 4 victoires et 1 nul en 10 rencontres, mais donc tout de même 5 défaites en déplacement. Dans un match de reprise pour les deux clubs et avec un Vlahovic (serial buteur de la Fiorentina) très courtisé sur ce mercato d'hiver, avantage au Torino et son très beau bilan à domicile. Avec une très grosse cote à tenter avec le pari remboursé en cash de PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Torino Fiorentina encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !