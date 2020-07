Pronostic Tondela Braga : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga Nos

Braga s'impose à Tondela

16e de Liga Nos, Tondela a dégringolé au classement et est désormais en grand danger (même nombre de points que le 17e qui sera relégué). Depuis la reprise, le club affiche un bilan horrible de 5 défaites, 2 nuls, pour 1 seule victoire face à Aves, la lanterne rouge déjà reléguée. 4e du classement, Braga espère encore remonter sur le podium, ce qui lui permettrait de se qualifier directement en C3 et d'éviter les barrages. Après une reprise compliquée, l'habitué de la petite Coupe d'Europe va bien mieux. Après avoir battu largement Aves (4-0) et le Paços de Ferreira (5-1), Braga a manqué le coche face à Belenenses lors de la dernière journée (1-1). Logiquement, Braga devrait pouvoir prendre les 3 points sur ce match.