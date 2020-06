Pronostic Tondela Aves : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Tondela peut définitivement enfoncer le Desportivo Aves

Le Desportivo Aves réalise une saison catastrophique cette année. Bon dernier avec 13 points en 25 journées et une moyenne qui flirte avec 0,5 point de moyenne par rencontre, le vainqueur de la coupe du Portugal 2018 accuse 12 points de retard sur la première place de non-relégable occupée par le Paços de Ferreira. Il faudrait un miracle pour qu’Aves se sauve. D’autant plus que lors des 9 dernières journées, le club situé à Vila das Aves va affronter notamment Porto et Benfica. Et que pour son match de reprise, le Desportivo a enchaîné avec une 4défaites de rang face à Belenenses (0-2) qui n'est pas très bien classé.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Quatorzième avec 26 points au compteur (soit une place derrière Belenenses), Tondela s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants pour s’assurer de rester en Liga Nos l’année prochaine. Avec 7 points d'avance sur la zone rouge, la bande à Natxo Gonzalez peut définitivement distancer le Desportivo Aves en cas de victoire et se donner de l’air au classement. Le club a d’ailleurs démontré toute son envie de se maintenir le week-end dernier. En déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne, les joueurs de Tondela ont ramené un match nul miraculeux de l'Estadio de la Luz (0-0). Motivé par cette envie de se maintenir, Tondela devrait prendre les 3 points contre la plus mauvaise équipe du championnat Portugais cette année comme il l'avait fait déjà à l'aller (victoire 1-0 de Tondela à Aves).- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Tondela Aves encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !