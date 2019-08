Pronostic Thoune Bâle : Analyse, prono et cotes du match du championnat suisse

Bâle doit réagir en championnat face au FC Thoune !

Après une grosse domination du championnat suisse, le FC Bâle a laissé les deux dernières éditions Young Boys de Berne. 2l'an passé, celui-ci a tout de même terminé à 20 points de son rival, ce qui lui a tout de même permis de se qualifier pour le 2tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les hommes de Marcelo Koller ont d'ailleurs réalisé un très bon coup en sortant le PSV Eindhoven grâce à leurs 2 buts marqués à l'aller (3-2) et leur victoire acquise au match retour. Cette double confrontation, essentielle pour la suite de la saison, peut donc expliquer la défaite concédée le week-end dernier contre Saint-Gall (1-2) à la maison puisque le technicien bâlois avait dû faire tourner son effectif.

En face, le FC Thoune a terminé à la 4place du dernier championnat de Suisse, a tout de même 25 points de son adversaire du jour. Dépouillée de ses deux meilleurs buteurs Sortig (15 buts) et Spielmann (12 buts), parti respectivement pour Auxerre et les Young Boys à l'intersaison, ce nouvel exercice apparaît déjà compliqué pour cette équipe. D'ailleurs, elle n'a pas encore remporté la moindre rencontre et reste sur 2 nuls concédés contre Neuchâtel (2-2) et Lugano (0-0). Face à une équipe en confiance comme le FC Bâle, la tâche pourrait s'avérer plus compliquée et elle pourrait connaître son premier revers de la saison. De son côté, le 2ème de la dernière saison doit déjà absolument s'imposer pour rester dans la course au titre.