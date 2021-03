Pronostic Tchéquie Belgique : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Belgique enchaîne en Tchéquie

Battue dès la phase de groupes de l'Euro 2016 en France par la Croatie, l'Espagne et la Turquie, la Tchéquie avait ensuite raté sa qualification pour le Mondial russe. Les Tchèques se sont repris en obtenant leur ticket pour le prochain Euro 2021 en terminant en 2position de leur groupe derrière l'Angleterre. Sur leur parcours, les partenaires de Darida avaient signé une très belle victoire à domicile face à la sélection de Gareth Southgate (2-1). Sur sa lancée, la Tchéquie a remporté son groupe de Ligue des nations, devançant l'Écosse, Israël et la Slovaquie. Les Tchèques ont confirmé leurs excellentes dispositions en surclassant l'Estonie (2-6) avec un triplé de Souček. Dans cette sélection, on retrouve des éléments évoluant dans les différents championnats européens comme les excellents Souček et Coufal à West Ham, Schick au Bayer Leverkusen, ou Vydra à Burnley. De son côté, la Belgique est à l'heure actuelle l'un des grands favoris pour le titre au mois de juin. Proche de remporter un trophée lors de l'Euro 2016 et surtout lors du Mondial russe, la sélection belge va tout mettre en œuvre pour couronner enfin ces excellentes années. Les Diables rouges sortent d'une campagne de qualification pour l'Euro parfaite avec uniquement des succès à la clé et comptent obtenir le plus rapidement possible leur ticket pour le prochain mondial. De plus, la Belgique a terminé en tête de son groupe de Ligue des nations devant le Danemark, l'Angleterre et l'Islande et participera donc aux prochaines phases finales de la compétition. Roberto Martínez dirige une sélection qui semble arriver à son apogée avec De Bruyne, Lukaku, Mertens ou Alderweireld. Le technicien des Diables rouges est privé sur ce rassemblement d'Eden Hazard et d'Axel Witsel, blessés, mais peut compter notamment sur le jeune Saelemaekers, excellent avec l'AC Milan. Pour leurs débuts dans ces éliminatoires, les Belges ont battu le pays de Galles (3-1) avec des buts de De Bruyne, Thorgan Hazard et Lukaku. Supérieure sur le papier, la Belgique ne devrait pas connaître de problème pour s'imposer tranquillement en Tchéquie.