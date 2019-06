Pronostic Tanzanie Algérie : Analyse, prono et cotes du match de la CAN 2019

Un sans-faute de l’Algérie face à la Tanzanie

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez profiter d'autres Bonus sur ce Tanzanie - Algérie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Tanzanie a perdu ses deux premiers matchs de Coupe d’Afrique des Nations et par conséquent quasiment tous ses espoirs de qualification. Après leur défaite logique concédée face au Sénégal (2-0), lesont pourtant longtemps pensé décrocher un succès face au Kenya. Par deux fois, les Tanzaniens ont mené mais ont vu les Kenyans revenir pour finalement empocher les 3 points. La sélection d’Emmanuel Ammunike voudra terminer sur une bonne note et décrocher un succès de prestige face à l’Algérie mais la mission ne sera pas simple.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐D’une part, car l’Algérie est l'un des outsiders au titre lors de cette CAN, et d’autre part, vzt les Fennecs ont remporté leurs deux matchs sans encaisser le moindre but et viennent de dominer le Sénégal, candidat au titre. Les Tanzaniens espèrent un relâchement des Algériens déjà qualifiés. Certes, Djamel Belmadi devrait effectuer des changements dans son équipe, mais les nouveaux joueurs appelés à rentrer se nomment Brahimi, Slimani, Ounas, Delort, Abeid ou Zeffane. Ces éléments vont vouloir marquer des points auprès de leur sélectionneur et briller lors de ce dernier match. Pour cette rencontre, nous voyons l’Algérie enchaîner logiquement un 3succès dans cette CAN.- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Tanzanie Algérie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !