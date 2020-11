Pronostic Suisse Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Suisse – Ukraine : maintien en jeu

La Suisse et l'Ukraine s'affrontent ce mardi lors de cette dernière journée de Ligue des Nations dans le but de se maintenir en Ligue A. Au coup d'envoi, la Suisse est dernière avec 3 points de retard sur l'Ukraine. Rien n'est perdu cependant pour la Nati puisqu'une victoire pourrait permettre aux Suisses de se maintenir en Ligue A. La Nati a perdu deux rencontres depuis le départ de cette campagne, les deux en déplacement face à l'Ukraine (2-1) et en Espagne (1-0). Les hommes de Petkovic ont ensuite partagé les points face à l'Allemagne (3-3, 1-1). Ce week-end, les Helvètes ont tenu bon face à l'Espagne. Largement dominés, la Suisse a longtemps pensé empocher les 3 points. Yann Sommer, dans un grand soir, a stoppé deux penaltys de Sergio Ramos mais n'a rien pu faire face à Gerard Moreno en fin de rencontre (score final 1-1). Malgré son classement, la Suisse a confirmé dans cette Ligue des Nations qu'elle pouvait faire jeu égal avec les toutes meilleures sélections européennes.

Comme la Suisse, l'Ukraine a réussi à se qualifier pour le prochain championnat d'Europe. Les hommes de Shevchenko connaissent depuis plus de difficultés malgré deux victoires en Ligue des Nations à domicile face à la Suisse (2-1) et l'Espagne (1-0). A l'extérieur, les Ukrainiens ont en revanche subi deux lourdes défaites en Espagne (4-0) et en France en amical (7-1) respectivement en septembre et en octobre. La sélection ukrainienne n'a pas été épargnée par les absences, avec de nombreuses indisponibilités dues au Covid ou à des blessures, ce qui est encore le cas sur ce mois de novembre. Pour ce rassemblement, les partenaires de Yarmolenko (qui est d'ailleurs forfait) ont perdu leurs deux matchs en déplacement face à la Pologne en amical (2-0) et en Allemagne, malgré l'ouverture du score de Roman Yaremchuk (3-1). Solide à domicile et motivée pour se maintenir, la Suisse devrait prendre le dessus sur l'Ukraine, dans le dur hors de ses bases.