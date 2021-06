Pronostic Suisse Turquie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Deux bonus spécial Euro pour parier sur Suisse - Turquie !

Nos paris sur Suisse - Turquie

La Suisse, au pied du mur

Une Turquie méconnaissable

Des changements de chaque côté

Les compo probables :

La Suisse doit battre la Turquie pour espérer

Huitième de finaliste de l'Euro 2016 et de la Coupe du monde 2018, la Suisse joue sa qualification lors de ce dernier match face à la Turquie. En effet, après deux journées, lane compte qu’un seul point et doit s’imposer pour espérer participer aux 8de finale de l’Euro 2020. Lors de leur premier match, les partenaires de Granit Xhaka ont outrageusement dominé le Pays de Galles mais ont au final concédé le nul (1-1). L’attaquant du Borussia Mönchengladbach Embolo avait pourtant ouvert le score pour la. En fin de rencontre, une erreur d’inattention de la défense helvète a permis aux Gallois d’égaliser. Ce match a laissé des regrets aux Suisses, qui auraient dû prendre les 3 points. Pour leur 2match de la compétition, les Suisses ont été surclassés par une Italie impressionnante (3-0). Dominée dans tous les secteurs de jeu, laa logiquement concédé la défaite face à laIntéressante ces dernières années avec notamment une excellente campagne de qualification pour cet Euro terminée en 2position derrière la France, la Turquie réalise un début de compétition cauchemardesque. En effet, les hommes de Şenol Güneş ont perdu leurs deux premiers matchs, face à l’Italie (3-0) et le Pays de Galles (2-0). En plus de ces résultats décevants, les prestations offertes par l’équipe turque ont été indigentes, bien loin par exemple de sa performance contre les Pays-Bas lors des qualifications pour le Mondial 2022 en mars (victoire 4-2). La Turquie a toujours un mince espoir de qualification mais va devoir s’imposer lors de ce dernier match pour peut-être finir dans les meilleurs troisièmes. Son goal-average largement défavorable laisse penser que les Turcs ont déjà un pied en dehors de cet Euro.Pour cette dernière rencontre de poule entre deux équipes contraintes de s’imposer, les deux sélectionneurs devraient opérer quelques changements. Du côté de la Suisse, Seferovic, décevant lors des deux premiers matchs, pourrait débuter sur le banc et laisser sa place à Gavranovic. Dans les buts, Yann Sommer est incertain car sa femme est sur le point d’accoucher. Au milieu de terrain, Zakaria pourrait succéder à Freuler. Les cadres Xhaka et Shaqiri devront également afficher un bien meilleur niveau lors de cette dernière rencontre. Pour la Turquie, le salut viendra peut-être d’une réorganisation tactique. En effet, depuis le début de la compétition, Burak Yilmaz se retrouve esseulé et est très peu servi par ses partenaires. A voir si Şenol Güneş décidera de titulariser un second attaquant à ses côtés, dans un schéma qui lui réussit à Lille. Au milieu de terrain, Çalhanoğlu n’est que l’ombre de lui-même et va devoir retrouver la lumière ce dimanche pour aider son équipe à s’imposer.: Sommer (ou Mvogo) - Elvedi, Schar, Akanji - Mbabu, Xhaka, Zakaria (ou Freuler), Rodriguez - Shaqiri - Embolo, Gavranovic (ou Seferovic).: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Tufan, Yokuslu, Yazici - Ünder, Yilmaz, Çalhanoğlu.Dans cette dernière rencontre décisive pour les deux sélections, la Suisse semble la mieux armée pour s’imposer. Malheureux face aux Gallois malgré un bon match, les Suisses devraient pouvoir dominer la Turquie en rééditant ce type de prestation. Surclassée par l’Italie, lareste un cran en-dessous des grosses sélections mais fait souvent le job face à des nations à sa portée. De plus, depuis le début de cet Euro, la sélection turque s’est montré très décevante, loin de ses ambitions initiales. Cette saison, des joueurs turcs avaient pourtant montré d’excellentes dispositions avec leurs clubs respectifs, comme Söyüncü à Leicester, Çalhanoğlu au Milan AC ou les Lillois Yilmaz, Yazici ou Celik, champions de France devant le PSG. Mais positionné dans un 4-5-1 contre-nature transformable en 4-3-3, le collectif turc n'y arrive pas. Semblant plus solide, la Suisse devrait s’imposer lors de cette ultime rencontre pour accrocher au moins la 3place du groupe et ainsi espérer une place en 8avecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, avec le code "SOFOOT10FREE"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Suisse Turquie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !