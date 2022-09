Pronostic Suisse République Tchèque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Une Suisse pas si neutre que ça face à la République Tchèque

La Suisse s'est installée parmi les meilleures nations européennes. La l'a démontré au dernier Euro (victoire sur la France en 8) et lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde en remportant son groupe devant l'Italie, championne d'Europe en titre. Tombée dans un groupe de Ligue des Nations relevé avec le Portugal et l'Espagne, la Suisse s'est parfaitement rebiffée après une entame délicate où elle avait perdu ses trois premières rencontres face à la République Tchèque (2-1), le Portugal (4-0) et l'Espagne (0-1). Au pied du mur, les Helvètes se sont repris lors de la réception du Portugal (1-0) en juin, avec une réalisation de Seferovic. En fin de semaine dernière, les Suisses ont réalisé un petit exploit en allant s'imposer sur la pelouse de l'Espagne (1-2) avec des réalisations de Manuel Akanji et d'Embolo. L'attaquant suisse confirme son excellent début de saison à Monaco. A ses côtés, on retrouve les habituels Xhaka, Shaqiri, Freuler, Schar, Rodriguez ou Sommer.

En face, la République Tchèque a réalisé un championnat d'Europe intéressant avec un quart de finale face au Danemark. Sur leur parcours, les Tchèques avaient sorti les Pays-Bas en huitième de finale avec un très bon Patrick Schick. Le buteur du Bayer Leverkusen connaît moins de réussite en ce début de saison, comme lors de son penalty raté face au Portugal la semaine passée. Ce manqué aurait permis de relancer son équipe avant la mi-temps. Les Tchèques ont ensuite coulé à domicile face à la puissance offensive des Portugais (0-4). Dernière de son groupe, la République Tchèque accuse deux points de retard sur la Suisse. Si elle ne veut pas descendre, la sélection tchèque est dans l'obligation de s'imposer et par conséquent de prendre des risques. Vainqueur de ses 2 derniers matchs, la Suisse devrait prendre le meilleur sur la République Tchèque et sauver sa place en Ligue A.