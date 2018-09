Pronostic Suisse Islande : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des nations

Une Islande en fin de cycle

La Suisse affronte l'Islande ce samedi soir à Saint-Gall dans le cadre de la Ligue des nations. Depuis deux ans, les Suisses sont dans une excellente dynamique en matière de résultats, avec seulement 2 revers concédés en 21 rencontres. Malheureusement, ces défaites sont intervenues lors de matchs à gros enjeu : contre le Portugal lors des éliminatoires à la Coupe du monde (revers qui a obligé les Suisses à jouer les barrages) et surtout en 8de finale du Mondial face à la Suède. Ce dernier revers ne doit pas remettre en cause le travail accompli par le coach Petković, car ses statistiques à la tête de lasont incroyables. De plus, il possède un effectif de qualité avec des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens comme Shaqiri à Liverpool, Xhaka et Lichtsteiner à Arsenal, ainsi que Ricardo Rodríguez au Milan. Lors du Mondial, les Suisses ont prouvé qu'ils pouvaient résister à des grandes nations du football comme le Brésil (match nul 1-1). À domicile, laest très solide avec 9 victoires pour 1 nul lors de ses 10 dernières réceptions.Les Suisses affrontent l'Islande qui était également présente en Russie. La formation insulaire se présente en Suisse avec des absences de marque, puisque l'expérimenté capitaine Aron Gunnarsson, le milieu Johann Gudmundsson (Burnley) et le buteur titulaire Finnbogason sont blessés. Le sélectionneur Erik Hamrén a rappelé l'attaquant nantais Sightorsson (auteur de 22 buts en sélection), mais ce dernier reste quasiment sur 2 saisons blanches. L'Islande est sur une terrible série de 9 matchs sans victoires (6 défaites et 3 nuls). Les moments de gloire connus lors de l'Euro 2016 semblent déjà loin, et l'Islande paraît en fin de cycle. Entre une équipe suisse solide et des Vikings islandais à bout de souffle, nous misons sur une victoire de ladevant ses fans.