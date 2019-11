Pronostic Suisse Géorgie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Suisse fait le job face à la Géorgie !

Dans le groupe D des qualifications à l'Euro 2020, trois sélections sont en mesure de se qualifier. L'Irlande, le Danemark et la Suisse ne sont séparés que par un point. Les deux derniers sont en position avantageuse puisqu'ils comptent un match de moins que l'Irlande. La Suisse sait qu'en remportant ses deux derniers matchs, elle se qualifiera pour le prochain Championnat d'Europe. Avec la Géorgie et Gibraltar pour prochains adversaires, cette mission semble tout à fait possible. Battus au Danemark (1-0), les Suisses se sont relancés à domicile lors de la dernière journée en remportant un match crucial face à l'Irlande (2-0). Quatrième de la dernière Ligue des Nations, la Nati est très solide à domicile et devrait prendre le meilleur sur une sélection géorgienne en difficulté.

La Géorgie est en effet quatrième de son groupe et a remporté seulement deux victoires, les matchs aller et retour face à la lanterne rouge Gibraltar. A domicile, les hommes de Vladimir Weiss ont réussi à accrocher le Danemark et l'Irlande mais la Suisse s'était imposée à Tbilissi (2-0). En déplacement, les Géorgiens sont moins à l'aise comme le prouvent leur lourde défaite au Danemark (5-1) ou en Irlande. Pour ce match, la Suisse doit s'imposer et devrait frapper fort. Soutenue par son public, la Nati devrait s'imposer dans une rencontre avec plus de deux buts.