Pronostic Suisse Espagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un match ouvert entre Suisse et Espagne

Le groupe 4 de la Ligue des Nations est certainement l'un des plus des serrés de la compétition, avec trois équipes en course pour le Final 4. La Suisse paraît quasiment hors du coup avec seulement 2 points au compteur mais sur le terrain, les partenaires de Granit Xhaka ont posé des problèmes à toutes les sélections rencontrées. En effet, la Nati a tenu tête à l'Allemagne lors de leur double confrontation (1-1 et 3-3), pour des défaites sur le plus petit des écarts face à l'Ukraine (1-2) et en Espagne (1-0). En milieu de semaine, la Nati s'est inclinée en Belgique dans une rencontre amicale, de nouveau serrée, et de nouveau avec des buts (défaite 1-2). Qualifiée pour le prochain championnat d'Europe, la Suisse est en train de s'affirmer comme l'une des équipes les plus régulières du Vieux Continent et elle a l'avantage de posséder un groupe de joueurs qui se connaît bien.

De son côté et comme pour beaucoup de nations européennes, l'Espagne est dans une phase de reconstruction. Pour relancer la Roja, la fédération a fait appel à Luis Enrique, qui a connu de nombreux succès lors de son passage sur le banc du FC Barcelone. Depuis son arrivée, le nouveau sélectionneur s'est chargé à renouveler l'effectif de la sélection espagnole. Suite aux départs à la retraite des Piqué ou Iniesta, Luis Enrique a appelé de nombreux jeunes comme Dany Olmo, Adama Traoré, Ferran Torres ou la pépite Ansu Fati. Premier de son groupe lors des éliminatoires de l'Euro, l'Espagne a débuté la Ligue des Nations par un nul en Allemagne (1-1). Les Espagnols ont ensuite dominé l'Ukraine (4-0) et la Suisse (1-0). En tête de son groupe, la Roja, malgré une forte domination, a connu une contre-performance en Ukraine avec un revers (1-0) face aux hommes de Shevchenko. Cette semaine, l'Espagne a fait match nul face aux Pays-bas (1-1) en amical dans une rencontre où les filets ont trembler de part et d'autre. Pour cette rencontre entre une sélection suisse expérimentée et une Espagne en renouveau, on pourrait voir de nouveau des buts de chaque côté.