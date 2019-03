Pronostic Suisse Danemark : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

La Suisse au défi d'un Danemark solide !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Suisse - Danemark :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Eliminés en huitième de finale de la coupe du Monde par la Suède (1-0), les Suisses ont réalisé une excellente campagne de Ligue des Nations qu’ils ont terminé à la première place. Qualifiée pour les phases finales de cette LDN, laa parfaitement lancé sa campagne de qualification à l’Euro avec une victoire à l’extérieur obtenue en Géorgie samedi (2-0). Les hommes de Petkovic sont pourtant privés d’un de leurs meilleurs joueurs : Xherdan Shaqiri, blessé et laissé à la disposition de son club Liverpool. En compétition officielle et à domicile, la Suisse a explosé les deux derniers adversaires affrontés : l’Islande (6-0) et la Belgique (5-2). Cependant, les partenaires de Xhaka s’attendent à un match bien différent face au Danemark.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐La formation danoise d’Age Hareide repose en effet sur un bloc défensif très performant avec Schmeichel dans les buts et le capitaine Kjaer en tant que tour de contrôle de la défense. Devant, le Danemark s’appuie surtout la créativité du milieu des Spurs Christian Eriksen, très précis dans le jeu et sur coup de pied arrêté. 6 des 7 derniers matchs des danois en compétition officielle ont offert moins de 3 buts. C’est donc logiquement que nous voyons un match fermé entre Suisses et Danois, et que nous misons sur le pari "Moins de 2,5 buts".- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Suisse Danemark encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !