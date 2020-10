Pronostic Suisse Croatie : Analyse, cotes et prono du match amical

Des buts de chaque côté entre la Suisse et la Croatie

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette coupure internationale nous offre de très belles affiches entre sélections nationales. Ce mercredi, la Suisse reçoit la Croatie dans le Kybunpark de Saint-Gall. Les Helvètes se sont qualifiés pour le prochain Euro grâce à une dernière ligne droite solide (3 victoires lors des 3 derniers matchs). En revanche, les partenaires de Xhaka ont connu plus de difficultés en Ligue des Nations avec une défaite en Ukraine (2-1) et un nul concédé à domicile face à l’Allemagne (1-1). Cette formation possède d’excellents éléments comme Rodriguez (Torino), Akanji (Dortmund), Xhaka (Arsenal) ou Seferovic (Benfica). En revanche, Shaqiri (Liverpool), qui revenait enfin en sélection, a été testé positif au coronavirus et sera absent. Laa réalisé ces dernières saisons d’excellentes prestations et a même atteint les huitièmes de finale du dernier mondial.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Croatie est dans une phase de transition. Les Croates ont vu Subasic, Mandzukic ou Corluka mettre un terme à leur carrière internationale suite à la finale de la Coupe du Monde 2018 perdue face à la France. Plus récemment, le nouveau sévillan Ivan Rakitic a décidé d’imiter ses coéquipiers. Dans la sélection au damier, on retrouve toujours de très bons joueurs comme Modric, Brozovic, Kovacic, Lovren ou Perisic. En l’absence de Rebic, les responsabilités offensives devraient être confiées à Kramaric, en feu avec Hoffenheim (8 buts en 4 rencontres). Qualifiée pour le prochain Euro, la Croatie a très mal débuté en Ligue des Nations avec deux lourdes défaites face au Portugal (4-1) et contre la France (4-2). Pour cette opposition entre la Suisse et le Portugal, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 2 premiers matchs de septembre de ces 2 sélections en Ligue des Nations.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Suisse Croatie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !