Pronostic Suisse Cameroun : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur notre pronostic Suisse - Cameroun

Nos pronostics Suisse - Cameroun

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

La Suisse pas si neutre que ça

Le Cameroun en embuscade

Un groupe au complet pour la Suisse

Les compo probables :

La Suisse à l’heure

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, ce pari combiné donné en exemple peut vous rapporter pour 100€ de mise :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offresur votre 1pari.Ce qui veut dire que si votre 1de 100€ est perdu,et vous pouvez mêmesi vous le souhaitez !C'est un bonus exceptionnel puisqu'en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.Cliquezou sur l'image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHLa Suisse est devenue l’une des nations fortes du football. Progressivement, la Nati s’est installée sur l’échiquier mondial, en attestent des huitièmes de finale sur 3 de ses 4 dernières Coupes du monde. En 2018, elle a réussi à s’extirper d’un groupe qui comprenait notamment le Brésil et la Serbie, avant de subir la loi de la Suède aux portes des quarts de finale. Sur sa lancée, la Suisse a livré un excellent Euro en se hissant en quarts de finale où elle a seulement été battue par l’Espagne lors des tirs au but. Lors de ce parcours, les Helvètes ont renversé l’équipe de France, championne du monde, déjà au terme de la séance de tirs au but. Réguliers dans leurs performances, ils ont réussi d’excellents éliminatoires pour ce Mondial en devançant l’Italie dans la course à la première place. Lors de la dernière Ligue des nations débutée en juin, la Nati a connu une entame délicate avec 3 revers, mais a remporté tous ses matchs de la phase retour. Des succès importants face à l’Espagne, le Portugal et la Tchéquie lui offrant le maintien en ligue A. Les résultats des partenaires de Xherdan Shaqiri prouvent qu’ils sont capables de rivaliser avec les meilleures nations mondiales. Afin de peaufiner ces réglages pour la Coupe du monde, la Suisse a disputé une dernière rencontre amicale conclue par un revers face au Ghana (2-0).Afin de valider son ticket pour la Coupe du monde, le Cameroun, quart-de-finaliste de l’édition 1990, s’est imposé lors d’une intense double confrontation face à l’Algérie. Battue à domicile à Douala (0-1), la sélection camerounaise a réalisé un exploit au retour pour prendre le dessus sur les Fennecs (1-2) lors de la prolongation avec le but de la qualification inscrit dans les dernières secondes. Depuis, les Lions indomptables ont seulement remporté 2 rencontres lors des 7 dernières disputées, face au Burundi (0-1) dans le cadre des qualifications de la CAN et contre la Guinée équatoriale (2-0) lors des éliminatoires pour le prochain Championnat d’Afrique des Nations. Ils ont connu des faux pas surprenants face à l’Ouzbékistan (0-2) et la Corée du Sud (1-0) en septembre et restent sur des nuls ces derniers jours devant la Jamaïque (1-1) et le Panama (1-1). Le grand regret des Camerounais reste la CAN organisée sur ses terres en début d’année. En effet, les coéquipiers de Vincent Aboubakar ont vu leur parcours s’arrêter en demi-finales face à l’Égypte. Cette désillusion a poussé les dirigeants à se séparer de Toni Conceição pour nommer Rigobert Song.À prendre au sérieux lors de ce Mondial, la Suisse possède de nombreux joueurs talentueux à l’image de son capitaine Granit Xhaka (Arsenal). Souvent critiqué pour son indiscipline, le milieu helvète réalise une saison d’exception avec les Gunners. À ses côtés, on retrouvera le défenseur de Manchester City Manuel Akanji, parfaitement intégré dans son nouveau club, tandis que Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) reste toujours une menace par sa vivacité. Offensivement, Breel Embolo a montré d’excellentes dispositions avec Monaco et pourrait être l’atout principal de la Nati lors de ce Mondial.Du côté camerounais, Rigobert Song compte évidemment sur son milieu de terrain André-Frank Zambo Anguissa, éblouissant avec son club du Napoli. Offensivement, Vincent Aboubakar a souvent été le fer de lance de l’attaque camerounaise. L’ancien joueur de Porto pourrait trouver un compère en la personne d’Eric Maxim Choupo-Moting, inarrêtable avec le Bayern avant le début du Mondial. Les Lions indomptables ne manquent pas de munitions avec également le héros de la qualification, Karl Toko-Ekambi (Lyon). De son côté, Bryan Mbeumo (Brentford) devrait étaler son talent comme il le fait en club.: Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo.: Onana - Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Hongla, Oum Gouet, Zambo-Anguissa, Toko Ekambi - Choupo-Moting, Aboubakar.Sans faire de bruit, la Suisse s’est installée parmi les outsiders pour cette Coupe du monde. Tombée dans un groupe relevé, la sélection helvète est consciente qu’elle doit prendre le maximum de points avant sa confrontation face au Brésil, grand favori de ce groupe. La Suisse est une équipe très complète. Ell devrait venir à bout d'une équipe camerounaise qui a signé des derniers résultats décevants.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Suisse Cameroun encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !