Pronostic Suisse Angleterre : Analyse, prono et cotes du match pour la 3ème place de Ligue des Nations

Suisse – Angleterre : un match ouvert pour l’honneur !

Profitez de votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Suisse - Angleterre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Suisse et l’Angleterre s’affrontent pour la 3place de la Ligue des nations. Les Helvètes ont terminé premiers de leur poule devant la Belgique mais se sont inclinés face au Portugal en demi-finale et plus précisément face à un Cristian Ronaldo inspiré et auteur d’un triplé. Laa livré une bonne rencontre et tenu tête aux Lusitaniens une grande partie de la rencontre mais a pris trop de buts (défaite 3-1). Ce match pour l’honneur devrait être ouvert à l’image des matchs pour la 3place lors des Coupes du Monde. De plus, les dernières rencontres jouées par les Suisses ont offert de nombreux buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Angleterre a longtemps cru tenir son ticket pour la finale. Un penalty de Rashford a idéalement lancé les hommes de Southgate, mais ces derniers ont craqué en 2mi-temps sur un corner de Memphis repris par De Ligt. Depuis leur Coupe du Monde réussie, les Anglais ont le vent en poupe mais ont vu leur parcours s’arrêter une nouvelle fois lors des prolongations face aux Oranje (3-1). Harry Kane, remplaçant au coup d’envoi (insuffisamment remis), a fait son entrée en 2période et devrait selon toute vraisemblance conduire l’attaque des Three Lions face aux Suisses. Les 6 derniers matchs de l’Angleterre ont été généreux en buts et cette rencontre sans enjeu devrait l’être également avec au moins 3 buts au compteur. Ce pari est passé sur 3 des 4 derniers matchs des Suisses, et sur 5 des 6 derniers matchs des Anglais