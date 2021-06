Pronostic Suède Ukraine : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l'Euro

Nos paris sur Suède - Ukraine

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Profitez de votre 1er pari remboursé de 100€ chez VBET

Profitez de votre 2e pari remboursé de 100€ chez VBET

Une Suède toujours aussi solide

L’Ukraine par la petite porte

Des retours chez les Suédois

Les compositsion probables :

Des Suédois sûrs de leur force

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Suède - Ukraine:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur ce 8de finale de mardi, on vous propose de parier sur 2 sites offrant un bonus spécial EURO aux lecteurs de SoFoot :1-vous offreVous misez 150€ et si votre pari est perdant,2-vous offre, soitPour undonc !- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari. NetBet qui offre 160€ en EXCLU aux lecteurs de SoFoot avec le code "SOFOOT10FREE".- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires.- Misez votre premier pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé et vous pouvez rejouer vos 150€ !- Vous aurez 10€ de bonus en + à utiliser en exclu peu importe le résultat de votre 1pari.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous avez le droit à un 2pari de 100€ remboursé s’il est perdant.- Misez par exemple votre 2pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont encore remboursés en paris gratuits.Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Suède s’était appuyée sur sa solidité pour réussir son parcours. En conservant ce plan de jeu, les Suédois sont encore au rendez-vous des 1/8es, cette fois sur cet Euro. Pour son entrée en lice dans ce championnat d’Europe, la Suède retrouvait laqui l'avait dominé dans son groupe de qualification. Dépourvus de ballon (15% de possession), les Vikings ont pu s’estimer heureux d’avoir pris un point (0-0), malgré deux très belles opportunités initiées par la révélation de la Real Sociedad, Alexander Isak. Sans se montrer brillants, les Suédois se sont ensuite défaits de la Slovaquie (1-0) grâce à un penalty d’Emil Forsberg en fin de rencontre. Le joueur de Leipzig a été également le grand artisan de la victoire face à la Pologne avec un doublé (3-2) dans un match fou. En effet, les hommes de Janne Andersson possédaient un avantage de deux buts, avant d’être rejoints au score sur un doublé de l’inévitable Lewandowski. La Suède n’a pas perdu le fil de la rencontre, malgré les assauts polonais, et a profité d’un contre en toute fin de match pour s’imposer. Ce succès précieux a permis aux Suédois de prendre la 1place de son groupe. Malgré un niveau de jeu peu reluisant, la Suède s’est qualifiée tranquillement pour les 8de finale et fait partie de ce type de sélections contre lesquelles il n’est jamais facile à jouer.Pour lancer leur Euro, les hommes d’Andrey Shevchenko ont connu une entame encourageante face aux Pays-Bas. Avec deux buts de retard au tableau d’affichage, l’Ukraine s’en était remise au talent de son duo d’attaque Yarmolenko et Yaremchuk, qui avaient permis à leur sélection de revenir au score. Mais coupables d’une nouvelle erreur défensive fatale en fin de match, les Ukrainiens avaient finalement perdu, annihilant tous leurs efforts (défaite 3-2). Si la sélection ukrainienne avait assuré l’essentiel lors de son 2match face à la Macédoine du Nord (2-1) grâce une nouvelle fois à Yarmolenko et Yaremchuk, sa prestation face à l’Autriche a été très décevante. Etouffés par les Autrichiens (2-0), les Ukrainiens ont obtenu de manière heureuse leur qualification pour les 8de finale. Avec seulement 3 points et une différence de buts défavorable (-1), l'Ukraine a pris le dernier ticket pour les huitièmes. Impressionnante lors des qualifications pour cet Euro, la sélection avait remporté un groupe difficile devant le Portugal et la Serbie. Mais ne faisant par encore partie du gratin européen, les Ukrainiens avaient connu une campagne de Ligue des nations décevante (dernière de son groupe derrière l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse) et avait également montré ses limites lors de son (non) match face aux Bleus en mars (1-1).La Suède a connu un coup dur avec la blessure de Zlatan Ibrahimovic, quelques semaines avant le début de l’Euro. Ensuite, les deux pépites Svanberg et Kulusevski, ont été touchés par le Covid. Si le joueur de la Juventus a joué quelques minutes face à la Pologne, Svanberg n’avait toujours pas réintégré le groupe. Ces deux éléments devraient être logiquement disponibles pour les 8de finale. Concernant le XI aligné, Janne Andersson ne devrait pas effectuer trop de changements. La seule incertitude concerne le poste d’avant-centre où la vitesse d’un Quaison est en balance avec l’expérience de Berg. De son côté, l’Ukraine devrait aligner son X habituel. Depuis le début de la compétition, Yarmolenko et Yaremchuk ont été les éléments les plus en vue de leur sélection, au contraire d’un Malinovski, brillant avec l’Atalanta mais décevant avec sa sélection depuis le début de l’épreuve.: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Isak, Quaison.: Bushchan - Karavaev, Zabarny, Matvienko, Mykolenko - Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovsky.Cette opposition entre la Suède et l’Ukraine est certainement la confrontation la moins spectaculaire sur le papier des huitièmes de finale. Sans se montrer séduisante, la Suède s’est facilement qualifiée pour les 8de finale en remportant son groupe devant l’Espagne et la Pologne. En s’appuyant sur leurs valeurs de combativité et leur solidité, les Suédois étaient déjà parvenus à atteindre les quarts de finale du Mondial 2018 et la recette semble toujours fonctionner. Andersson ne change pas un système qui lui donne raison, d’autant plus qu’il peut désormais compter sur le retour de Kulusevski. Auteur de 3 des 4 buts de son équipe depuis le début de la compétition, Forsberg est l’homme en forme de la Suède, lui qui avait déjà été précieux en Russie. Préposé aux coups de pieds arrêtés, le joueur de Leipzig pourrait une nouvelle fois être décisif. De son côté, l’Ukraine n’est pas parvenue à réaliser une prestation aboutie lors de cet Euro. Intéressants par période, les Ukrainiens paient cash leurs erreurs défensives. Concentrés et sûrs de leurs forces, les Suédois semblent en mesure de pouvoir se qualifier pour les quarts de finale.avecavecavecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€ avec avec le code "RDJEURO"avecavecavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Suède Ukraine encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !