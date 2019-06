Pronostic Suède Thaïlande : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

La Suédoise Asllani sur sa lancée face à la Thaïlande

L'attaquante suédoise (originaire du Kosovo comme son nom l'indique) Kosovare Asllani a été décisive pour sa sélection lors du premier match. Dans un match, où les Suédoises se sont longtemps heurtées à la combativité chilienne, l'attaquante phare de la sélection scandinave a fait la différence, signant un but et une passe décisive. Internationale à 45 reprises, Asllani compte 18 réalisations et sera l'une des armes offensives principales de la Suède face à la modeste Thaïlande. Les joueuses asiatiques sont en effet passées sous le rouleau compresseur américain (13-0, défaite record pour un Mondial féminin) et s'attendent à une nouvelle rencontre difficile face à la Suède. Les Thaïlandaises restent sur 6 défaites où elles ont encaissé à chaque fois de nombreux buts. L'attaque suédoise devrait se régaler face à la passivité de la défense thaïlandaise et sa petite gardienne (1,65m), et il ne serait pas étonnant de retrouver Asllani à la finition.