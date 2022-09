Pronostic Suède Slovénie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Suède assure son maintien face à la Slovènie

Eliminée dès les 8de finale de l’Euro 2020 par l’Ukraine, la Suède a ensuite pris un coup de massue en ne se qualifiant pas pour la Coupe du Monde 2022. En effet, les Suédois se sont inclinés en barrage sur la pelouse de la Pologne (2-0). Marquée par cette désillusion, la Suède vit une Ligue des Nations compliquée alors qu’elle l’avait ouvert par un succès sur la pelouse de la Slovénie (0-2). Depuis cette victoire, les partenaires de Lindelof ont perdu toutes leurs rencontres à savoir les doubles confrontations face à la Norvège et la Serbie. En fin de semaine dernière, la sélection suédoise a très bien démarré son match à Belgrade en ouvrant le score par Claesson. Sous-côté, ce joueur marque beaucoup pour un milieu. Par la suite, les Suédois ont subi la montée en puissance des Serbes pour au final s’incliner lourdement (4-1). Dernière de la poule, la Suède peut toujours se maintenir dans cette Ligue B de la Ligue des Nations mais est dans l’obligation de s’imposer face à la Slovénie. Pour cela, la sélection suédoise peut compter sur les Forsberg, Kulusevski, Cajuste... Convoqué pour ce rassemblement, l’attaquant de Newcastle Isak, touché, est retourné se faire soigner dans son club.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Slovénie est une modeste nation du football qui a connu ses heures de gloire au début des années 2000 avec la génération de Zlatko Zahovic. Depuis sa participation au Mondial 2010, la Slovénie n’est pas parvenue à se qualifier pour une phase finale de compétition internationale. Lors de cette Ligue des Nations, la sélection slovène a très mal lancé les hostilités en s’inclinant d’entrée face à la Suède (0-2) et sur la pelouse de la Serbie (4-1). Depuis ces revers, la Slovénie s’est reprise. En signant d'abord deux matchs nuls face à la Norvège (0-0) et la Serbie (2-2), puis en fin de semaine dernière, les partenaires de Jan Oblak ont réalisé une très bonne performance en renversant la Norvège (1-2) grâce à des réalisations des deux attaquants Sporar et Sesko. Ce dernier est une pépite du foot européen convoité par les grosses écuries. Si Ilicic ne rejouera peut être plus, la Slovénie s’appuie évidemment sur son capitaine, le portier Oblak. Après les résultats du week-end, la Suède est dernière, 2 points derrière la Slovénie. Obligé de s'imposer pour se maintenir, la Suède, supérieure sur le papier et plus expérimentée du haut niveau, devrait sauver sa place en Ligue B en dominant la Slovénie devant son public.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(344€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Suède Slovénie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !