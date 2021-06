Pronostic Suède Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

La Suède muselle la Slovaquie

Quart-de-finaliste en Russie en 2018, la Suède s’est qualifiée pour cet Euro en terminant 2de son groupe de qualification derrière l’Espagne. Pour son premier match dans cette compétition, la sélection suédoise retrouvait la. Largement dominés par les Espagnols, les Suédois ont été tout heureux de décrocher un point, même si le prometteur Isak a eu une belle opportunité avec un poteau trouvé en première période sur une frappe contrée par un défenseur espagnol. Inspiré, le portier suédois Robin Olsen a réalisé de très belles parades face aux attaquants ibères en repoussant notamment deux têtes à bout portant de Moreno et Olmo. À l’instar de ce qu’ils avaient montré lors de la Coupe du monde, les Suédois proposent un jeu restrictif, basé sur leur solidité défensive et quelques contres bien placés. En affrontant successivement la Slovaquie et la Pologne, la Suède a toutes ses chances de qualification et elle devrait pouvoir se montrer bien plus dangereuse que face à l'Espagne.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Slovaquie a parfaitement lancé son Euro en s’imposant face à la Pologne (1-2). Dans un groupe qui comprend donc également l’Espagne et la Suède, les Slovaques occupent la première place à l’issue de la première journée. Invaincue lors des 5 derniers matchs avant l’Euro, la Slovaquie a profité d’une Pologne peu emballante pour décrocher 3 points précieux. Dominée, la sélection slovaque vieillissante a ouvert le score contre le cours du jeu avant de se faire égaliser logiquement en tout début de seconde période par leLinetty. L’expulsion de Krychowiak à l'heure de jeu a facilité les affaires des Slovaques qui n'ont cependant jamais paru sereins dans cette rencontre, pas même à 11 contre 10. Rappelons que pour se qualifier pour cet Euro, la Slovaquie avait été contrainte de disputer les barrages de la Ligue des nations, alors que la Suède avait fini 2de sa poule d'éliminatoires, seulement devancée par l'Espagne. Cette opposition entre la Suède et la Slovaquie devrait être fermée avec peu de buts et un avantage aux Suédois qui paraissent bien plus solides.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous avez le droit à un 2pari de 100€ remboursé s’il est perdant.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous avez le droit à un 2pari de 100€ remboursé s’il est perdant.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.- PMU Sport vous offre en + 50€ de bonus pour tester les paris hippiques .- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.- PMU Sport vous offre en + 50€ de bonus pour tester les paris hippiques.avecavecavecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Suède Slovaquie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !