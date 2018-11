Pronostic Suède Russie : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des nations

La Suède peut renverser une Russie décimée !

La Suède a réalisé une excellente opération avec son succès obtenu en Turquie samedi (1-0). Cette victoire permet aux hommes de Janne Andersson d'être toujours en course pour la promotion en Ligue A, surtout face à une Russie décimée par les blessures. Le sélectionneur suédois s'appuie sur les qualités entrevues lors du Mondial, solidité défensive et efficacité offensive sur coups de pied arrêtés. Le capitaine Granqvist est le symbole de cette formation suédoise. Combatif et généreux, il est aussi le tireur de penalty de cette formation. En l'absence de Forsberg, Claesson est le danger principal en attaque.La Russie a pour l'instant bien négocié sa Ligue des nations et occupe la tête de sa poule avec deux victoires obtenues face aux Turcs mais un nul concédé à l'aller et à domicile face aux Suédois (0-0). Normalement favoris de cette rencontre, les Russes voient ce statut changer car leur sélectionneur Cherchesov fait face à une cascade de blessures chez les cadres de cette équipe. En effet, Cheryshev (Valence), Golovin (Monaco) et Mario Fernandes (CSKA) sont tous absents. Ces absences sont handicapantes, d'autant plus que beaucoup de joueurs importants. Pour cette rencontre, nous voyons la Suède s'imposer face une Russie privée de ses cadres.