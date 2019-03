Pronostic Suède Roumanie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

La Suède prend le meilleur sur la Roumanie !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Suède Roumanie chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un groupe où l’Espagne fait figure d’archi-favori, il sera important pour la Suède de bien débuter. Quarts de finaliste du dernier Mondial, les Suédois ont confirmé leurs bonnes dispositions du Mondial en remportant leur groupe de Ligue des nations devant la Russie et la Turquie. Basée sur une belle solidité défensive articulée autour de son capitaine Granqvist, la Suède se montre très difficile à manœuvrer. Très forte sur coup de pieds arrêtés, l'équipe de Janne Andersson peut également s’appuyer sur le talent de Forsberg ou Claesson pour faire la différence devant.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Roumanie n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial et reste nostalgique de la génération Hagi. Lors de la Ligue des nations, les hommes de Cosmin Contra ont terminé invaincu avec 3 nuls et 3 victoires. Ces bonnes performances n’ont pas été suffisantes pour terminer en tête du groupe puisque la Serbie a fait mieux. Pour ce déplacement, Contra devra faire sans des éléments importants comme le capitaine Chiriches et les attaquants Tucudean et Andone. Vainqueur de la Russie et de la Turquie en novembre dernier, les solides Vikings suédois peuvent s’imposer à domicile.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Suède Roumanie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !