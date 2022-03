Pronostic Suède République Tchèque : Analyse, cotes et prono du barrages pour la Coupe du Monde 2022

Suède – République Tchèque : les Vikings rejoignent la Pologne

La Suède fait partie des nations qui ont été présentes lors des tours finaux du Mondial 2018 mais aussi du championnat d'Europe 2020. En effet, la sélection suédoise avait accroché les quarts en Russie et les 8de finale lors du dernier Euro. Tombés dans le groupe de l'Espagne lors des qualifs pour le Qatar 2022, les Vikings ont tout gâché en fin de parcours en s'inclinant successivement face à la Géorgie (0-2) et contre l'Espagne (1-0), ces revers lui ont coûté la 1ière place du groupe. A domicile, la Suède se montre très performante puisque seulement deux nations sont venues s'y imposer lors des 3 dernières années, le champion d'Europe 2016, le Portugal, et le champion du Monde 2018, la France. Pour ce rassemblement, Janne Andersson a réuni les Lindelof, Olsen, Claesson, Ekdal, Forsberg mais aussi Zlatan Ibrahimovic. La légende suédoise s'était montrée trop peu dangereuse lors de son retour en novembre mais il faut dire qu'il est pas mal embêté par les blessures cette saison. La relève offensive pourrait venir du prometteur trio composé du joueur de la Sociedad Isak, de celui de Tottenham Kulusevski et du Red Devil de Man U Elanga.

En face, la République tchèque fut l'une des grandes surprises du dernier championnat d'Europe avec un quart de finale face au Danemark (1-2). Lors de la phase de poule, les Tchèques avaient notamment décroché une précieuse victoire face aux Pays-Bas (0-2). Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, les hommes de Silhavy ont réalisé une campagne décevante en finissant à la troisième place derrière la Belgique et le Pays de Galles. Les défaites concédées sur les pelouses belges et galloises ont été déterminantes lors du résultat final. La République tchèque participe à ces barrages grâce à sa première place obtenue en Ligue des Nations dans un groupe qui comprenait également l'Ecosse, Israël et la Slovaquie. Exceptionnel lors du dernier Euro, Patrick Schick est absent et manquera fortement à sa sélection. En revanche, les importants Soucek, Coufal, Kalas, Barak, Vydra ou Vaclik seront bel et bien du voyage. Solide à domicile, la sélection suédoise devrait sortir vainqueur de ce duel face à une République Tchèque privée de son meilleur buteur.