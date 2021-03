Pronostic Suède Géorgie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Suède – Géorgie : l’effet Zlatan

Quart-de-finaliste du dernier Mondial russe face à l'Angleterre, la Suède a ensuite assuré son ticket pour le prochain Euro en finissant 2de son groupe de qualification dominé par l'Espagne. Les Suédois ont connu une dernière campagne de Ligue des nations difficile dans un groupe relevé avec la France, le Portugal et la Croatie. Vainqueur d'une seule rencontre face aux Croates, la Suède a fini en dernière position du groupe. Ce rassemblement printanier est marqué par le retour de Zlatan Ibrahimović en sélection. De retour en Europe en 2019 après une pige aux Los Angeles Galaxy, le géant suédois vient de livrer une excellente année. Motivé à retrouver la sélection, Zlatan a réussi à convaincre son sélectionneur. Le Milanais va retrouver Granqvist, Lustig, Lindelöf, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg et sera là pour épauler les jeunes pépites Alexander Isak et Dejan Kulusevski.

De son côté, la Géorgie ne fait pas partie des nations majeures du football et ne sera pas du voyage pour l'Euro en juin. En effet, la sélection géorgienne a fini en 4position de son groupe derrière la Suisse, le Danemark et l'Irlande. Lors de la dernière Ligue des nations, la Géorgie a souffert, mais a limité la casse en finissant à la 3place derrière l'Arménie et la Macédoine du Nord, mais devant l'Estonie. Le capitaine de cette sélection n'est autre que le Valenciennois Jaba Kankava, passé aussi par Reims. Largement supérieure à son adversaire et boostée par le retour de Zlatan, la Suède devrait s'imposer tranquillement lors de ce premier match de qualification pour la Coupe du monde.