Pronostic Suède Espagne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Espagne fait le job en Suède

Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, la Suède retrouve l'Espagne, qui était présente dans son groupe lors de l'Euro mais aussi lors des éliminatoires à la compétition. Lors de leur confrontation estivale, les Suédois avaient été tout heureux de décrocher un match nul tant les Espagnols avaient dominé (0-0 mais 75% de possession pour la). Sélection souvent présente dans les grandes compétitions internationales, la Suède vise la qualif' pour le Mondial 2022 pour se racheter après sa défaite dès les 8de finale de l'Euro contre l'Ukraine. Actuellement, les hommes de Janne Andersson occupent la deuxième place du groupe avec deux succès obtenus face à la Géorgie (1-0) et contre le Kosovo (3-0) (1 point mais 1 match de moins que l'Espagne). Suite à la déception de l'Euro, plusieurs cadres suédois ont décidé de prendre leur retraite comme Granqvist, Larsson, Lustig ou Berg. Blessé, Zlatan Ibrahimovic n'a pas été convoqué. La sélection suédoise repose désormais sur les épaules de Lindelöf ou Forsberg mais aussi sur les deux pépites offensives que sont Isak et Kulusevski. De son côté, Luis Enrique a réussi son pari de redonner ses lettres de noblesse à l'Espagne. En effet, le sélectionneur espagnol a relancé la suite au Mondial 2018 décevant. Sans véritable star, l'Espagne s'appuie sur un jeu très plaisant tourné vers l'offensive. Si Busquets est toujours présent, Luis Enrique avait donné de la confiance à beaucoup de joueurs peu expérimentés en sélections. Parmi eux, 3 éléments qui ont enchainé une demi-finale de l'Euro et une médaille d'argent aux JO, seront au repos sur cette trêve internationale. L'excellent gardien Unai Simon sera lui bien là. Dans ces éliminatoires, la Roja a pris les commandes de son groupe de qualification, avec 2 victoires face à la Géorgie (2-1) et contre le Kosovo (3-1), après une contre-performance initiale face à la Grèce (1-1) lors de la 1journée. La sélection espagnole a bien démarré son nouveau cycle, avec ses très jeunes Ferran Torres ou Eric Garcia entourés par les cadres Busquets, Morata, Koke, Azpilicueta, Laporte et Sarabia, et la devrait être en mesure de s'imposer en Suède contre qui elle réussit plutôt bien (3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers duels).