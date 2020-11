Pronostic Suède Croatie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un match ouvert entre la Suède et la Croatie

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Suède - Croatie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quart de finaliste du dernier Mondial, la Suède a validé sa participation pour le prochain championnat d’Europe des Nations en terminant en 2position de son groupe, derrière l’Espagne mais devant la Norvège et la Roumanie. Les Suédois sont en revanche très décevants lors de cette Ligue des Nations avec des défaites d’entrée à domicile face à la France (0-1) et le Portugal (0-2). Le mois dernier, la sélection suédoise s’est de nouveau inclinée en déplacement cette fois, contre la Croatie (2-1) et le Portugal (3-0). Dernière de son groupe, la Suède peut toujours se maintenir en Ligue A de Ligue des Nations mais doit s’imposer ce samedi. Avec 1 seul but marqué et 8 encaissés lors de cette campagne, les partenaires de Forsberg sont au pied du mur avant la réception de la Croatie. La mauvaise passe suédoise s’est confirmée en milieu de semaine avec une défaite en amical face au Danemark (2-0). La Suède compte sur le talent du nouveau joueur de la Juventus, Dejan Kulusevski, pour se relancer.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Croatie est dans une période charnière. En effet, la défaite en finale de la Coupe du Monde a mis un coup d’arrêt à la génération des Mandzukic, Rakitic, Corluka, … qui ont mis un terme à leur carrière internationale. Dalic peut compter sur l’éclosion de Nikola Vlasic, le joueur du CSKA Moscou semble être le joueur idéal pour reprendre la suite de Modric au milieu de terrain. Qualifiée pour le prochain Euro, la Croatie a débuté difficilement cette Ligue des Nations avec des défaites face à la France et le Portugal. La sélection au Damier s’est reprise lors du match aller face à la Suède (2-1) et vient de signer un nul spectaculaire face à la Turquie (3-3) en amical. A l’instar des 9 dernières rencontres disputées par la Croatie, on devrait voir des buts de chaque côté, car si la Suède ne marque pas toujours, l'absence de la défense centrale croate Lovren-Vida devrait aider la sélection scandinave dans ce match.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Suède Croatie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !