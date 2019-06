Pronostic Suède Canada : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Le Canada passe face à la Suède

Les Suédoises se sont retrouvées dans le groupe des archi-favorites pour le titre mondial, les Etats Unis. Qualifiée avant d'affronter les USA lors du dernier match, la Suède s'est logiquement inclinée (2-0). Pour leurs deux premiers matchs, les joueuses de Gerhardsson se sont imposées face au Chili (2-0) et la Thaïlande (5-1) mais elles ont eu beaucoup de mal face aux Chiliennes. Eliminées en quart de l'Euro 2017, les Suédoises espèrent faire mieux lors de ce Mondial. La Suède va affronter une formation canadienne rompue aux joutes internationales. Quart de finaliste en 2015 chez elles au Canada, les Canucks voient plus loin cette année. La sélection nord-américaine compte sur sa défense et sur son attaquante Christine Sinclair, qui à 36 ans reste une formidable finisseuse. L'avant-centre a d'ailleurs frappé lors de la défaite face aux Pays-Bas. Ce revers n'a rien changé puisque les Canadiennes avaient fait le job lors des deux premières rencontres avec des victoires sur le Cameroun et la Nouvelle-Zélande sans prendre but. Vainqueur de la Suède en amical en mars dernier, le Canada qui est composée de joueuses expérimentées et qui semble plus solide derrière peut passer ce cap des huitièmes.