Pronostic Suède Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro féminin

La Suède monte en puissance face à la Belgique

Deuxième nation au classement FIFA, la Suède monte progressivement en puissance lors de ce championnat d'Europe 2022. En effet, lors de la 1ière journée, les Suédoises ont partagé les points avec les Pays-Bas champions en titre (1-1) dans une opposition où les partenaires de Rolfo avaient laissé la meilleure impression. Ensuite, la Suède a éprouvé des difficultés face à la Suisse mais a fait le taf en décrochant une victoire précieuse (2-1). Revigorées par cette victoire, les Suédoises ont ensuite déroulé lors de la dernière journée face au Portugal (5-0) avec notamment un doublé d'Angeldal. Troisième du Mondial 2019, finaliste des derniers Jeux olympiques, la Suède fait partie des candidats au titre lors de cet Euro. Cette sélection possède d'excellentes joueuses à l'image de Rolfo du FC Barcelone, d'Ilestedt du Paris Saint Germain ou d'Asllani du Milan AC.

En face, la Belgique est la grosse surprise de ces quarts de finale. En effet, la sélection belge est sortie en seconde position d'un groupe qui comprenait également la France, l'Italie et l'Islande. Pour débuter son Euro, la Belgique a obtenu le point du nul face à l'Islande (1-1) dans une rencontre où sa gardienne Evrard a sorti le penalty d'une attaquante islandaise. Lors de la seconde journée, les Belges se sont logiquement inclinées face à la France (2-1) mais ont montré de belles vertus. A noter que la portière Evrard a de nouveau arrêté un penalty en repoussant la tentative de Renard. Dans une rencontre décisive face à une Italie annoncée favorite, la Belgique a fait déjouer les pronostics en s'imposant face aux Azzurre sur une réalisation de De Caigny. La Belgique a réussi son Euro et n'aura rien à perdre lors de son quart face à la Suède. Les Belgian Red Flames comptent notamment sur leur attaquante Tessa Wullaert. La Suède monte en régime dans cet Euro et devrait logiquement s'imposer face à la Belgique qui est certainement l'adversaire le plus modeste des 8 derniers qualifiés.