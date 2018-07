Pronostic Suède Angleterre : Analyse, prono et cotes du 1/4 de finale de la Coupe du monde 2018

L'Angleterre commence à y croire

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

Outre-Manche, les supporters commencent à croire possible une victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde car tous les signaux semblent au vert. La partie de tableau des Anglais semble plus abordable que celle de la France, Kane remplit à merveille son rôle de serial buteur et de capitaine exemplaire, et une qualification historique aux tirs aux buts contre la Colombie a levé la malédiction (lesn'avaient jamais remporté une séance de tirs au but en Coupe du Monde jusqu'à présent). Lors de ce 1/8de finale insipide contre, les hommes de Gareth Southgate ont ouvert le score sur penalty par l'inévitable Harry Kane (3e penalty et 6e but dans la compétition), mais à force de reculer, ils se sont fait rejoindre sur un coup de tête rageur de la révélation colombienne du tournoi, Yerry Mina. Le gardien anglais Pickford est devenu ensuite un héros national en stoppant la tentative de Carlos Bacca.Ce samedi, lesaffrontent une équipe suédoise sans réelle star mais qui a su se montrer solide et réaliste jusqu'à présent. Contre la Suisse, les Suédois ont eu beaucoup de réussite offensivement, marquant leur but sur une frappe de Forsberg déviée par un défenseur suisse qui a trompé le gardier Sommer. Problème pour la Suède, les Anglais se découvrent beaucoup moins derrière que leurs précédents adversaires (Allemagne, Mexique, Corée du Sud et même la Suisse qui a fait le jeu pendant tout le 1/4 de finale). Muet lors de l'Euro 2016, Harry Kane a déjà inscrit 6 buts dans la compétition, et il provoque de nombreuses fautes de la part des défenseurs adverses. Face à une équipe suédoise regroupée, les phases arrêtées pourraient être une nouvelle fois la clé du succès côté anglais. Les deux formations apportent énormément de densité physique dans la surface lors de ces situations, et un but de la tête est tout à fait probable au regard des gabarits des joueurs des 2 équipes. Sur le papier, l'Angleterre possède une meilleure équipe et semble avoir les moyens de s'imposer dans ce quart de finale, face à des Suédois qui vont jouer pour la première fois une équipe défendant bien. Chanson la plus populaire d'Angleterre actuellement, "" pourrait bien résonner de nouveau dans les pubs anglais ce samedi soir.