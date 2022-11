Pronostic Suède Algérie : Analyse, cotes et prono du match amical

La Suède confirmer sa belle victoire contre l'Algérie

Après un quart de finale à la Coupe du Monde 2018 et un 8e à l'Euro 2021, la Suède a beaucoup déçu en ne se qualifiant pas pour le Mondial au Qatar. Présente aux barrages, la Bagult a tout d'abord difficilement dominé la République Tchèque à la maison (1-0 après prolongations) avant de chuter en Pologne (2-0). Pas plus en vue lors de la Ligue des Nations B en juin et septembre dernier, les coéquipiers d'Emil Forsberg ont été relégués en Ligue C après avoir fini au dernier rang de leur poule, derrière la Serbie, la Norvège et la Slovénie. Mercredi dernier, ils ont affiché une bien belle réaction en amical face à un participant à la Coupe du Monde 2022. En Espagne, la Suède a pris le dessus sur le Mexique grâce à un but inscrit en fin de partie (2-1).

Déjà absente en 2018, l'Algérie a vécu une nouvelle désillusion en ne validant pas son ticket pour la Coupe du Monde 2018. A l'occasion du dernier disputé en mars dernier, les Fennecs ont fait le travail à l'aller avec un succès acquis au Cameroun (0-1). En revanche, ils ont laissé échapper une qualification qui leur tendait les bras au retour en s'inclinant suite à un but encaissé au bout du temps additionnel des prolongations (1-2). Après un temps de réflexion, le sélectionneur Djamel Belmadi a décidé de rester à son poste pour mener, et bien entamer (2 victoires), la campagne de qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Tenue en échec à la maison par le Mali en amical mercredi dernier, l'Algérie devrait avoir du mal à éviter la défaite à Malmö ce samedi contre la Suède revigorée par son succès du milieu de semaine.