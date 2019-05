Pronostic Stuttgart Union Berlin : Analyse, prono et cotes du Barrage de Bundesliga

Stuttgart devra prendre une option à domicile face à l'Union Berlin

Suite à une saison très délicate, Stuttgart se retrouve dans l'obligation de jouer sa place en Bundesliga la saison prochaine au cours d'un barrage contre l'Union Berlin, 3de Bundesliga 2. La bande à Benjamin Pavard n'est pas trop maladroite à la maison où elle vient de remporter 2 succès contre des équipes qui disputeront la Coupe d'Europe la saison prochaine : le Borussia Mönchengladbach (1-0) et Wolfsbourg (3-0). De quoi se mettre en confiance pour ce barrage aller durant lequel Stuttgart devrait tâcher de prendre une option avant de se déplacer à la capitale.

De son côté, l'Union Berlin a fini à la 3place de Bundesliga 2 en terminant avec un petit point d'avance sur Hambourg, le 4e, qui a complètement raté sa fine de saison. Pourtant, les joueurs de la capitale n'ont remporté que 2 de leurs 8 dernières rencontres de championnat et aucune hors de leurs bases. Loin de leur petit stade An der Alten Försterei, les hommes d'Urs Fisher n'ont plus connu le succès depuis début mars. A Stuttgart, cela devrait donc être difficile pour les outsiders de cette double confrontation. Emmenée par son buteur Mario Gomez et son latéral champion du monde Benjamin Pavard, Stuttgart pourrait donc s'imposer ce jeudi soir.