Pronostic Stuttgart Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern fait le taf face à Stuttgart

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Roma La Spezia :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour dans l’élite du football allemand l’an passé, Stuttgart avait facilement obtenu son maintien en finissant en 9position. Bien parti dans ce nouvel exercice avec une large victoire sur Greuther Furth (5-1), le club entraîné par Matarazzo a ensuite connu une période beaucoup moins prospère avec une seule victoire en 11 journées. Cependant, Stuttgart s’est repris lors des dernières journées en battant Mayence (2-1) et Wolfsbourg (0-2) et en faisant le nul contre le Hertha Berlin (2-2). Ces résultats ont permis à Stuttgart de ne pas tomber dans la zone de relégation, puisque le club allemand est en 15position avec 1 seul point d’avance sur Augsbourg, première équipe relégable. Le week-end dernier, Mavropanos et Forster ont offert la première victoire du club en déplacement de la saison face à Wolfsbourg.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Bayern Munich est évidemment l’épouvantail de la Bundesliga. Actuellement, le club bavarois possède 6 points d’avance sur son premier poursuivant, le Borussia Dortmund. Privé de son duo habituel du milieu de terrain Kimmich – Goretzka, le Bayern est moins dominateur mais enchaine tout de même les victoires. La semaine passée, les Bavarois avaient remporté le choc face au Borussia Dortmund (2-3) avant de finir sur un parcours sans-faute en Ligue des Champions face au FC Barcelone (3-0). Qualifié pour les 8de finale avant la rencontre face aux catalans, les Bavarois avaient à cœur de remporter ce match pour sortir le club barcelonais de la Ligue des Champions. Le week-end dernier, le Bayern a souffert lors de la réception de Mayence avec une victoire obtenue en seconde période grâce à Coman et Musiala (score final 2-1). Impressionnants depuis le début de saison, les hommes de Nagelsmann devraient assurer face à une formation de Stuttgart qui lutte pour le maintien en décrochant une nouvelle victoire dans une rencontre avec plus de 2 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Stuttgart Bayern détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !