Pronostic Stuttgart Augsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Stuttgart à la relance à Augsbourg

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Stuttgart - Augsbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour ouvrir la 32journée de Bundesliga, Stuttgart reçoit Augsbourg. Les hommes de Pellegrino Matarazzo occupent la 10place avec 10 points d’avance sur le premier relégable. Avec 3 journées à jouer, le promu ne risque quasiment plus rien et doit prendre encore quelques points. Pas aidé par un calendrier démentiel, Stuttgart s’est incliné lors de 5 des 6 dernières journées face à Dortmund, l’Union Berlin, Wolfsbourg, Leipzig et le Bayern Munich, 4 de ces 5 formations évoluant dans les 5 premières places. Le dernier succès de Stuttgart remonte à la réception du Werder Brême (1-0). Le promu compte sur son buteur autrichien Sasa Kalajdzic pour se relancer, l’attaquant international compte 14 réalisations depuis le début de saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Augsbourg n’est toujours pas sauvé et compte seulement 4 points d’avance sur la première formation relégable. L’équipe entraînée par Herrlich reste sur des résultats décevants avec 4 journées sans la moindre victoire. Augsbourg s’est notamment incliné face à deux équipes relégables, Schalke (1-0) et le FC Cologne (2-3). En déplacement, les partenaires de Finnbogason ne sont pas au mieux avec 7 défaites lors des 8 derniers matchs loin de leurs bases. Pour cette affiche, Stuttgart semble la formation la mieux placée pour se relancer et renouer avec la victoire, au détriment d’une formation d’Augsbourg qui devrait lutter pour son maintien jusqu’au bout.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Stuttgart Augsbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !