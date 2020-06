Pronostic Sturm Graz Salzbourg : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga autrichienne

Salzbourg avec la manière face au Sturm Graz

Après une bonne première partie de saison dans le championnat autrichien de football, le Sturm Graz a été reversé au terme de la saison régulière dans la première partie du classement, celle qui peut vous octroyer une place européenne. Cependant, les pensionnaires de l'UPC Arena ont raté leur reprise. Après une courte défaite à la maison contre Wolfsberger (1-2), les Noirs et Blancs n'avaient pas les armes pour rivaliser le week-end dernier avec le club le plus titré du championnat Autrichien, le Rapid de Vienne (0-4).

Sixtuple champion en titre du championnat Autrichien, le Red Bull Salzbourg domine en général la Bundesliga de la tête et des épaules. Malgré le départ d'Haaland cet hiver, la bande de coach Jesse Marsch compte 7 points d'avance sur la 2place avec une différence de but de +56. Depuis que les coéquipiers d'un Daka excellent devant ont repris la première place (en ayant bénéficié de 6 points retirés au LASK Linz), leurs résultats sont excellents puisqu'après avoir battu le Rapid de Vienne (2-0) dans la capitale autrichienne, le Red Bull a éclaté la modeste équipe d'Hartberg (6-0) qui fait office d'outsider dans cette poule de 6. Juste avant la fermeture temporaire du championnat pour cause de Covid 19, le Sturm Graz s'était déjà incliné face au Red Bull (2-0), et une nouvelle victoire de Salzbourg par 2 buts ou + est possible.