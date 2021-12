Pronostic Sturm Graz Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Monaco enchaîne face au Sturm Graz

Avec 1 point au compteur, le Sturm Graz est éliminé de l’Europa League et ne joue plus rien, même pas la 3place qualificative pour la suite de la Conference League. La formation autrichienne a récolté ce point de manière plutôt surprenante sur la pelouse de la Real Sociedad (1-1). Lors des autres rencontres, les partenaires de Stankovic se sont systématiquement inclinés. Lors du match aller à Louis II, la formation autrichienne avait plutôt bien résisté au club monégasque en s’inclinant sur le plus petit des scores (1-0). En championnat, le Sturm Graz se trouve en 3position derrière un Salzbourg intouchable et Wolfsberger. Lors des 6 dernières rencontres de Bundesliga autrichienne, le Sturm Graz s’est seulement imposé une seule fois sur la pelouse d’Altach (0-1). Le week-end dernier, les Autrichiens ont dû se contenter d’un nul face à l'Admira (1-1), avant-dernier du classement.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco s’est assuré la première place du groupe en s’imposant face à la Real Sociedad (2-1) lors de la dernière journée. Ce résultat est venu récompenser le bon parcours des hommes de Niko Kovac dans cette Europa League. En effet, les Monégasques sont invaincus sur les 5 premières journées avec 3 succès et 2 nuls. Irréguliers en Ligue 1, le club du Rocher semble être lancé comme l’indique les deux derniers succès obtenus face à Angers (1-3) et Metz (4-0). Ces victoires ont permis à l’ASM de remonter en 7position, à seulement 5 points de Rennes, 2. Les partenaires de Djibril Sidibé veulent poursuivre sur leur dynamique pour emmagasiner de la confiance. Lors des dernières rencontres, Kovac a bien fait tourner, lui qui bénéficie d'un bel effectifs. En quête de constance et d'une 3victoire consécutive, Monaco devrait se défaire d’une formation du Sturm Graz dans le dur.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sturm Graz Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !