Pronostic Sturm Graz Dynamo Kiev : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Face au Sturm Graz, le Dynamo Kiev s'offre un barrage

Lors du match aller, joué la semaine passée en Pologne en raison de l'invasion russe de l'Ukraine, le Sturm Graz a été battu par le Dynamo de Kiev sur un but de Karavaev marqué assez rapidement (1-0). 2du dernier championnat autrichien, le club a démarré bizarrement sa saison nationale. S'il a fait 2 matchs nuls à l'extérieur (1-1 contre Wolfsberger et contre Ried), l'équipe de la ville de Graz a battu l'ogre du Red Bull Salzbourg entre les deux (2-1 à domicile). Dans son stade, le Sturm va essayer de renverser le Dynamo Kiev ce mardi pour obtenir le droit de jouer un barrage. Absent des poules de C1 depuis 2009, le club avait terminé 4de sa poule d'Europa League l'an dernier, loin derrière Monaco, la Real Sociedad et le PSV.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Dynamo Kiev continue d'imposer le respect. Le club le plus titré de l'Ukraine est très compétitif cet été, malgré le fait qu'il n'avait pas joué de match officiel depuis février dernier (championnat arrêté). Une inactivité qui aura duré jusqu'à leur 2tour préliminaire de Ligue des Champions disputé en juillet. Au tour précédent, le Dynamo Kiev avait déjà impressionné en éliminant le Fenerbahçe : 0-0 à l'aller et victoire 2-1 en prolongations chez les Turcs. Vainqueurs donc du match aller, mais avec peu de marge (1-0), les Ukrainiens n'ont pas trop le droit à l'erreur. Ils devraient pouvoir arracher au moins le nul en Autriche afin de passer en barrages de Ligue des Champions.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(308€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sturm Graz Dynamo Kiev détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !