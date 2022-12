Pronostic Strasbourg Troyes : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg - Troyes : le Racing pour un 2e succès cette saison ?

Très belle satisfaction de la dernière saison, Strasbourg rencontre en revanche pas mal de difficultés cette année. Dans le dur, les hommes de Julien Stéphan ont pourtant conservé la même ossature d'équipe que l'an dernier et peut toujours compter sur des attaquants efficaces à l'image de Gameiro (6 buts) et Diallo (5 buts). Seul le géant Ajorque est plus en retrait. Cela n'empêche pas le Racing de se trouver dans la zone rouge, en 19position du classement avec 3 unités de retard sur le premier non relégable. Accrochés par Lorient avant la trêve (1-1), les Alsaciens ont par contre livré une belle prestation mercredi au Parc des Princes malgré le dénouement cruel de cette rencontre. Alors qu'ils tenaient le point du nul, ils ont concédé un penalty transformé par Kylian Mbappé dans les derniers instants de la rencontre (2-1).

En face, Troyes a connu une petite révolution ces dernières semaines avec l'éviction de Bruno Irles de son poste d'entraîneur, remplacé par un coach australien inconnu en France, Patrick Kisnorbo. Celui-ci tente peu à peu d'imposer ses idées auprès de sa nouvelle équipe et il a eu du mal à faire ses gammes lors des matchs amicaux disputés pendant la pause internationale de la Coupe du monde face à Leicester (0-0) et le Paris FC (défaite 1-0). Mercredi, pour leur retour à la compétition, les joueurs de l'Aube n'ont pas réussi à forcer la décision à la maison face au FC Nantes (0-0) au terme d'une purge. Battus à trois reprises lors de leurs 4 derniers déplacements en Ligue 1, les Troyens pourraient souffrir face à des Strasbourgeois qui sont encore en quête de leur première victoire à domicile cette saison mais qui semblent aller mieux dans le jeu. De plus, le Racing devrait retrouver de nombreux joueurs pour ce match.