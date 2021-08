Pronostic Strasbourg Troyes : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

Strasbourg mieux que Troyes

Match entre les deux lanternes rouges de Ligue 1 ce dimanche. En effet, Strasbourg et Troyes sont les deux seules équipes de l'élite du football français à n'avoir pu prendre de point sur les 2 premières journées. Leur calendrier de ce tout début de saison est également assez similaire puisque les deux formations ont déjà joué Paris, et une équipe surprise en forme de ce début de saison (Angers pour Strasbourg et Clermont pour Troyes). Pas au mieux à la Meinau pour sa reprise face aux Angevins (défaite 0-2), les Strasbourgeois ont montré du mieux samedi dernier au Parc face au PSG malgré la défaite (4-2), avec une bonne mentalité et un Ludovic Ajorque efficace. De son côté, Troyes avait également embêté le PSG sur la première journée (défaite 1-2 dans l'Aube), avant de sombrer la semaine passée sur la pelouse de Clermont (2-0). Champion de Ligue 2 la saison passée, le club entraîné par Laurent Batlles s'est fait logiquement dominer par son dauphin, en jouant une bonne heure à 10 contre 11. Positionné à 5 derrière, avec un effectif qui a pas mal changé et qui a notamment perdu des joueurs importants comme Pintor, Gory, Rui Pires ou Raveloson, Troyes semble un peu déboussolé depuis la reprise, et pourrait souffrir face au Strasbourg du duo Ajorque-Gameiro qui rêve de faire vibrer La Meinau.