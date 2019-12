Pronostic Strasbourg Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg accable Toulouse !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Strasbourg – Toulouse chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 17journée de Ligue nous offre une rencontre importante pour le maintien entre Strasbourg et Toulouse. Les Alsaciens occupent actuellement la 15place du championnat avec 18 points, soit 3 unités d’avance sur Metz (18). Le RCS compte en revanche déjà 6 points de plus que Toulouse, dernier de L1. Une victoire alsacienne enfoncerait les Pitchounes dans les méandres du classement et offrirait de l’air aux hommes de Thierry Laurey. Les Strasbourgeois doivent se racheter après deux défaites de rang. La première pardonnable face à des Lyonnais ambitieux (1-2). La seconde, en revanche, est restée en travers de la gorge du coach strasbourgeois. En effet, son équipe s’est écroulée à Brest (5-0). Déçus de leur prestation, les Strasbourgeois vont tout mettre en œuvre pour s’imposer à la maison où ils sont habituellement dominateurs (4 victoires, 2 nuls et 2 défaites)chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Toulouse vit un calvaire et vient d’enchaîner une sixième défaite de rang. Les hommes de Kombouaré se sont inclinés à Nantes le week-end dernier (2-1) et à domicile contre Monaco cette semaine (1-2). Face au club princier, les Pitchounes avaient réussi à revenir au score mais ont craqué dans les 10 dernières minutes du match. Le TFC flirte avec la relégation depuis plusieurs saisons et semble parti pour une saison galère. Pour ce match important dans le bas de tableau, nous voyons de solides Strasbourgeois à la Meinau s’imposer face à des Toulousains actuellement dépassés.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !