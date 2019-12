Pronostic Strasbourg Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Strasbourg et Saint-Etienne !

Vainqueur de la Coupe de la Ligue la saison passée, Strasbourg vient de se qualifier pour les quarts de finale de cette nouvelle édition. Les Alsaciens sont allés s'imposer à la Beaujoire face à Nantes (1-0) sur un but de Da Costa. Ce succès confirme les progrès réalisés par les Strasbourgeois ces dernières semaines. Certainement fatigué de sa campagne d'Europa League, Strasbourg avait connu un départ laborieux mais s'est très bien repris au point d'occuper la 13e place avec 8 points d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Thierry Laurey viennent de remporter leurs deux dernières rencontres de Ligue 1 face à Toulouse (4-2) et à Bordeaux (1-0). De son côté, l'AS Saint-Etienne termine difficilement l'année, pas aidée par une infirmerie pleine. Puel déplore de nombreuses absences pour cette rencontre puisque Cabaye, Saliba, Hamouma, Monnet Paquet, Khazri sont tous sur le flanc tandis que l'ancien Strasbourgeois Aholou est suspendu. Les Verts viennent de s'incliner face à Wolfsbourg, Reims et le PSG. En milieu de semaine, Sainté s'est repris à Nîmes avec une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue (2-1) grâce à deux jeunes lancés par Puel : Benkhedim et Edmilson. Les joueurs du Forez s'attendent à souffrir face à de redoutables strasbourgeois à la Meinau, mais ils ont été capables de marquer lors de leurs 6 derniers déplacements. Pour ce match entre deux équipes pratiquant un beau football, tourné vers l'avant, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.