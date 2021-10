Pronostic Strasbourg Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Saint-Etienne avec des buts de chaque côté

Douzième de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg compte actuellement 5 points d’avance sur le premier relégable et 7 sur son adversaire du jour, l’ASSE. Les Alsaciens réalisent une entame de championnat convenable malgré des débuts poussifs. Sans victoire lors des 3 premières journées, Strasbourg a profité de la réception de Brest pour accrocher son 1er succès (3-1). Ensuite, les Alsaciens ont vécu un bon passage en dominant successivement le FC Metz et en s’imposant à Lens. En revanche, les hommes de Julien Stéphan restent sur une défaite à domicile face à Lille (1-2) et sur un nul à Montpellier (1-1). Parfait face aux relégables avec deux larges succès face à Brest et Metz, Strasbourg espère se défaire de l’ASSE, dans la zone rouge. Le club alsacien dispose d’attaquants de grande qualité avec Gameiro, Ajorque ou Diallo.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Etienne vit une saison très compliquée. A près d’un tiers du championnat, les hommes de Claude Puel occupent la place de lanterne rouge de la Ligue 1 et n’ont toujours pas glané la moindre victoire. De plus, soumis à des problèmes financiers importants, le club attend d’être vendu. Malgré un départ difficile, les Verts peuvent toujours espérer se sauver, car des matchs à leur portée les attendent dans les semaines à venir. Battu 5 fois consécutivement, Sainté était au plus mal lors de la réception de Lyon pour le derby. Galvanisé par son public, l’ASSE a livré l’un de ses meilleurs matchs qui lui a permis d’accrocher l’OL (1-1) en fin de rencontre grâce à Khazri. Le Tunisien réalise un très bon début de saison avec 4 buts au compteur. Depuis le début de saison, les Verts manquent d’efficacité dans les deux surfaces. Offensivement, les partenaires de Camara se créent des opportunités et ont à de nombreuses reprises touchées les montants. Défensivement, les Verts commettent des grossières erreurs. Revigoré par son match face à Lyon, Sainté espère enchainer en Alsace. Cette affiche entre Strasbourg et Saint-Etienne s’annonce agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 2 derniers matchs de Strasbourg et 3 des 4 derniers matchs de Sainté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !