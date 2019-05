Pronostic Strasbourg Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg – Rennes : la Coupe des Coupes !

En fin de saison, certaines rencontres n'ont plus aucun enjeu à l'image de ce Strasbourg-Rennes. Néanmoins, ce match oppose le vainqueur de la Coupe de la Ligue au vainqueur de la Coupe de France, deux formations qui ont réussi leurs saisons et qui sont réputées pour leur allant offensif. A Strasbourg, les Martin, Da Costa, Mothiba ou Ajorque peuvent se faire remarquer. En face, le Stade Rennais a des arguments à faire valoir avec Grenier, Bourigeaud, Niang, Hunou, Sarr et Ben Arfa (s'il est convoqué). Pour confirmer que l'on attend un match ouvert, 5 des 6 dernières rencontres des Alsaciens et 8 des 9 dernières des Bretons se sont terminées avec des buts de chaque côté. Le match aller entre les deux formations s'était d'ailleurs terminé sur une rencontre riche en buts (1-4 pour le RCS).