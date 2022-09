Pronostic Strasbourg Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes accable Strasbourg

Auteur d'une très belle saison dernière, le Racing Club de Strasbourg connaît une entame très compliquée lors de ce nouvel exercice. En effet, les Alsaciens se retrouvent désormais dans la zone de relégation avec deux points de retard sur le 1non relégable. Le Racing est la seule formation de Ligue 1 à n'avoir toujours pas remporté le moindre match. Lors des journées précédentes, Strasbourg a pourtant eu des adversaires à sa portée à l'image de Clermont qui est venu prendre un point à la Meinau (0-0) ou de Montpellier (2-1) qui s'est imposé à la Mosson. Plusieurs facteurs expliquent cette crise de résultats en Alsace, avec notamment un manque d'efficacité en attaque. Rayonnant la saison passée, l'attaque alsacienne portée par le trio Ajorque – Gameiro – Diallo a seulement inscrit 5 buts, dont 3 pour l'ancien Messin. Seuls Ajaccio et Nice ont marqué moins de buts que le RCS cette saison. Très fort à la Meinau la saison passée, Strasbourg accumule les nuls lors de ce nouvel exercice avec 3 en 4 réceptions.

De son côté, le Stade Rennais est l'un des candidats déclarés aux places européennes voire au podium de la Ligue 1. Les Bretons sortent d'une très belle saison au cours de laquelle ils ont fini en 4position, ce qui leur permet de participer à l'Europa League où ils se sont imposés face à l'AEK Larnaca (1-2) avant de faire un nul contre Fenerbahçe (1-1). Après avoir connu une entame laborieuse avec des revers concédés face à Lorient et Lens, le club breton semble avoir haussé le ton puisqu'il est invaincu lors des 6 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Avant la trêve internationale, Rennes est allé chercher un point du nul au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (1-1). Huitième de Ligue 1, la formation bretonne n'a plus de temps à perdre puisqu'elle accuse déjà 6 points de retard sur le 3de L1. Au niveau de l'effectif, la longue blessure de Santamaria a contraint le club a utilisé son joker avec l'arrivée de l'ancien Lillois Xeka. Pour affronter Strasbourg, Rennes devrait pouvoir compter sur les Terrier (3 buts), Majer ou Gouiri qui renaît depuis son arrivée en Bretagne (1 but en championnat et 1 but en Espoirs à la trêve). En difficulté cette saison, Strasbourg pourrait subir la loi d'une équipe rennaise déterminée à combler son retard sur le podium de Ligue 1.