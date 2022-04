Pronostic Strasbourg Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se relance à Strasbourg

Strasbourg, siège du Conseil de l'Europe, est également au carrefour des ambitions européennes en Ligue 1. Actuellement, le Racing occupe la cinquième place du classement (la dernière qualificative pour une place européenne) mais fait face à une forte concurrence. La formation alsacienne peut tout aussi bien revenir sur le podium de Ligue 1 puisqu'elle ne compte que 3 points de retard sur le 3qui n'est autre que le Stade Rennais. Cette opposition face aux Bretons est donc cruciale pour les objectifs de fin de saison du club strasbourgeois. Les protégés de Julien Stéphan se montrent très solides en 2022 avec une seule défaite concédée face à Bordeaux (4-3). Dernièrement en revanche, Strasbourg accumule les matchs nuls (6 lors des 8 dernières journées). Le week-end dernier, le Racing pensait renouer avec le succès mais a concédé une égalisation en fin de rencontre face à Troyes sur penalty (1-1), comme ce fut déjà le cas face à Lyon avec l'égalisation tardive de Toko-Ekambi (1-1). Dans son stade de la Meinau, la formation alsacienne se montre en général performante, avec seulement 3 revers concédés face à Angers, Lille et Marseille.

En face, le Stade Rennais réalise également une excellente année 2022 qui a permis au club de se hisser sur le podium de Ligue 1. Les hommes de Bruno Génésio ont enchainé les très bonnes prestations avant de voir leur bonne série s'arrêter le week-end dernier avec le revers contre Monaco (2-3). Privé du très important Aguerd en défense, les Rennais n'ont pas su s'appuyer sur leur excellent début de match, au cours duquel Tait avait ouvert le score. La machine monégasque s'est ensuite mise en route et a pris le dessus sur les Bretons. Ce revers n'a pas eu trop d'impact au classement puisque Rennes reste troisième, mais les succès de Lyon, Monaco et Lens mettent désormais les Rouge et Noir sous pression. Vainqueur de 6 de ses 8 derniers matchs et avec un Aguerd de retour pour stabiliser la défense, le Stade Rennais semble un ton au-dessus de Strasbourg qui semble payer son inexpérience en cette fin de saison.