Pronostic Strasbourg Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Strasbourg et Rennes

Pour lancer la 12journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg accueille le Stade Rennais à la Meinau. Les Alsaciens sortent de deux saisons intéressantes, ponctuées par une Coupe de la Ligue en 2018-2019. Ce nouvel exercice est en revanche nettement plus compliqué pour les hommes de Laurey. En effet, le club strasbourgeois occupe la 19place de Ligue 1 avec seulement 6 points au compteur. Les partenaires de Mitrovic ont remporté deux rencontres face à la lanterne rouge dijonnaise (1-0) et contre Brest (3-0). Pour le reste, Strasbourg a concédé 9 défaites, ce qui en fait l’équipe de Ligue 1 qui a le plus perdu. Le week-end dernier, les hommes de Thierry Laurey ont livré une bonne prestation à Montpellier mais insuffisante pour s’imposer. Dans une rencontre au scénario fou, Strasbourg s’est inclinée en fin de match (4-3). Laurey peut retenir la bonne performance offensive de son équipe avec des buts notamment de Diallo, recruté chez l'ennemi messin, et d'Ajorque qui revenait de suspension.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Rennais vit également un passage difficile avec une seule victoire lors de ses 9 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues . Battu à domicile par Bordeaux en Ligue 1 vendredi dernier, le club breton espérait réussir une performance de premier plan face à Chelsea. Les Rennais ont livré une seconde période intéressante au cours de laquelle, ils ont réussi à égaliser sur une tête de Guirassy. Incapables de tenir le nul, les Rennais ont commis des erreurs défensives lors des dernières secondes qui ont permis à Giroud d’offrir la victoire aux(défaite 1-2 à domicile). Rennes reste sur deux succès à la Meinau et se déplace en Alsace pour retrouver un semblant de confiance. Face à une équipe très friable défensivement, les Rennais pourraient marquer, mais ils devraient également encaisser au moins 1 but au vu de leurs propres problèmes défensifs et du potentiel offensif strasbourgeois. Pour cette rencontre, on devrait donc voir un match ouvert avec des buts marqués de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !