Pronostic Strasbourg Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un deuxième tournée de champagne pour Strasbourg face à Reims

Les Alsaciens ont remporté ce week-end la 3Coupe de la Ligue de leur histoire en prenant le meilleur sur Guingamp aux tirs aux buts. Ce mercredi, les hommes de Laurey ont l'occasion de célébrer à la Meinau ce titre acquis à Lille, venu récompenser la très bonne saison des joueurs du Président Keller. Après un week-end de fêtes pour célébrer ce titre, Strasbourg accueille une équipe de Champagne, Reims, et devrait souffrir de la gueule de bois face à des Rémois en pleine forme. Calé dans le ventre mou du championnat, le RCS n'est pas inquiété pour le maintien et est déjà qualifié pour l'Europa League. De son côté, le promu rémois reste sur 15 matchs sans défaite. Grâce à cette série, la bande à Guion occupe une très belle 6place et possède la troisième meilleure défense de Ligue 1. Très costaud lors de la première partie de saison, les Champenois proposent désormais un football plus offensif, à l'image d'un Rémi Oudin auteur de 8 réalisations depuis janvier. En déplacement, Reims n'a plus perdu depuis mi-novembre et son match à Geoffroy Guichard. Pour cette rencontre, nous voyons des Rémois frais accrocher au moins un nul face à des Strasbourgeois fatigués.