Pronostic Strasbourg Reims : Analyse, Cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg pour lancer sa saison

Très belle surprise de l'an dernier en Ligue 1, Strasbourg connaît par contre des débuts plus délicats pour le moment. En effet, le Racing a d'abord été battu par l'AS Monaco à domicile lors d'une rencontre assez ouverte pendant laquelle il a été assez largement dominé. Plus solide la semaine dernière lors de leur déplacement sur le terrain de Nice, les Alsaciens auraient pu douter après avoir encaissé un penalty lors du premier acte. Mais finalement, par l'intermédiaire de Kevin Gameiro, ils ont su revenir dans le match et ramener un point de leur déplacement à l'Allianz Riviera (1-1).

Si l'on pense que le début de saison de Strasbourg est difficile, que dire de celui de Reims ? Loin d'afficher une belle solidité qui avait tendance à faire sa force lors des derniers exercices, le club champenois vient d'aligner deux gros revers qui vont forcément laisser des traces dans les têtes. Surclassés d'abord par Marseille au Vélodrome (4-1), les joueurs d'Oscar Garcia pensaient certainement avoir fait le plus dur le week-end dernier en menant de 2 buts face à Clermont. Mais après avoir été réduits à 10, ils ont totalement explosé et ont fini par encaisser 4 buts pour une assez lourde défaite (2-4). Résultat, le Stade de Reims se trouve en dernière position au classement et il ne sera pas aisé de la quitter avec ce déplacement très périlleux qui les attend du côté de la Meinau dimanche.