Pronostic Strasbourg Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg – Reims : le Crémant prend le dessus sur le Champagne

Depuis son retour en Ligue 1, le Racing Club Strasbourg a connu de bons moments avec notamment une victoire en finale de Coupe de la Ligue face à Guingamp. L’an passé, la formation alsacienne a rencontré plus de difficultés mais s’est finalement maintenu. Lors de l’intersaison, Marc Keller a décidé de confier l’équipe à Julian Stéphan. L’ancien coach rennais connaît, après un petit retard au démarrage, une entame intéressante puisque le Racing occupe actuellement la 8e place du classement. Après avoir connu une entame poussive avec un seul succès lors des 5 premières journées, le club alsacien est monté en puissance, notamment à la Meinau où il reste sur deux très belles victoires face à St Etienne (5-1) et Lorient (4-0). Avant la trêve internationale, le Racing est allé chercher un bon point à la Beaujoire face à Nantes (2-2) dans une rencontre marquée par l’expulsion de Ludovic Ajorque (5 buts). Le Réunionnais sera donc absent pour cette affiche face à Reims, au contraire de Gameiro (3 buts) qui devrait retrouver sa place, aux côtés de Diallo (7 buts avec le Racing en L1, et auteur de 4 buts sur ses 4 derniers matchs avec Strasbourg et Sénégal).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Stade de Reims a également changé d’entraîneur lors de l’intersaison avec le remplacement de David Guion par Oscar Garcia. Solide lors de l’entame de la saison, la formation champenoise souffre depuis quelques rencontres. En effet, les Rémois n’ont remporté que deux matchs face à Rennes et Nantes et sont sur une série de 5 rencontres sans la moindre victoire. Le revers concédé à Bordeaux alors que les Rémois menaient de 2 buts à 20 minutes de la fin a sans doute fait très mal dans les têtes aux hommes d’Oscar Garcia. Avant la trêve, le Stade s’est repris en prenant le point du match nul face à Monaco à domicile (0-0). En forme à la Meinau, Strasbourg devrait prendre le dessus sur une formation rémoise pas au mieux.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !